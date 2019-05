Ultimo appuntamento per “Erchie in Giubilo” con Le Vibrazioni

ERCHIE - Per il ricchissimo programma religioso e civile dell’evento Erchie in Giubilo in onore delle sante Lucia (protettrice) e Irene (patrona), proseguono gli appuntamenti musicali. Dopo I Nomadi e Brusco, venerdì 3 maggio saranno Le Vibrazioni ad esibirsi nell’area mercatale del paese. Una zona già collaudata con il bagno di folla di sabato 27 aprile quando ad esibirsi furono I Nomadi e per l’occasione furono tantissimi a raggiungere il centro del brindisino in festa da giorni per omaggiare le sante, le cui spoglie sono giunte a Erchie. Al programma religioso è stato associato quello civile. Appuntamento alle 21 di venerdì 3 maggio