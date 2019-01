Gli “Anuseye” al Circo della Farfalla

FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 19 gennaio al Circo della Farfalla, Circolo Arcidi Francavilla Fontana avrete occasione di scoprire che la pianura pugliese può suonare allo stesso modo del deserto californiano!

Gli ANUSEYE sfodereranno il loro arsenale Psych Rock, Stoner e Hard Rock. La band nasce dalle ceneri del Progetto "That's All Folks!", storica band Stoner barese attiva negli anni '90. I due lavori usciti finora, "Anuseye" (2011) e "Essay On a Drunken Cloud" (2014) mostrano uno stile granitico, intenso, plasmato da un solido background del miglior Rock psichedelico del secolo scorso. Tutto questo insieme ad un'intensa carica emotiva di matrice Folk-Blues, presente tanto nelle voci quanto nei testi. La loro musica porta ad uno stato di incoscienza, mostra il ritratto della violenza nell'umana condizione ed espone un giudizio estetico attraverso la sua aggressività. Appuntamento per le ore 22:30 presso la sede associativa in via Giancola, 4. Ingresso Libero