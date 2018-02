I Twilight U2 tribute band in concerto allo 0831 Space

BRINDISI - A grande richiesta sabato 24 febbraio i Twilight U2 tribute band tornano sul palco dello 0831 Space di Brindisi per una notte di musica ed emozioni.

Da Pride a Vertigo, da One a Beautiful Day, da With or without you alle hit dell'ultimo album e alle sorprese del recente The Joshua Tree Tour: il loro repertorio è un vero e proprio viaggio che ripercorre, tra brani famosissimi e chicche per intenditori, la lunghissima carriera di Bono, The Edge, Larry Mullen jr. e Adam Clayton.

Il sound accurato, fedele all'originale, ed uno spettacolo coinvolgente, caratterizza i Twilight, da anni sui palchi di tutta Italia. Il loro spettacolo, ha ricevuto apprezzamenti da parte di un pubblico sempre più numeroso e ha creato un seguito di oltre 14500 fan su Facebook.

Memorabile la foto che ritrae il chitarrista degli U2, The Edge in persona, esibire sorridente la maglia dei Twilight: un apprezzamento che pochissime tribute band al mondo possono vantare.