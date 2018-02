“Il suono del silenzio… nel giorno della memoria” al teatro di Mesagne

MESAGNE - Appuntamento fuori abbonamento per la Stagione Teatrale del Comunale di Mesagne, che ospiterà sabato 24 febbraio alle 20.30 l’evento “Il suono del silenzio… nel Giorno della Memoria” dell’Orchestra Metropolitana di Bari diretta dal maestro Giovanni Rinaldi con la partecipazione dell’attrice Antonietta Cozzoli.

Una serata dedicata alla Memoria che sempre più rappresenta un valore prezioso da proteggere e diffondere. Il filo conduttore dello spettacolo sono le parole della giovane Anne Frank, divenuta un simbolo della Shoah per il suo diario, scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti, e per la sua tragica morte nel campo di concentramento di Bergen-Belsen.

"... e non passa giorno che io non ricordi quel 4 agosto del '44 e non pensi ad Anne Frank". Il melologo "Il suono del silenzio", è la rievocazione delle vicende raccontate nel diario di Anne Frank, attraverso il ricordo di Miep Gies, colei che ha permesso alla famiglia Frank di rifugiarsi nella soffitta della fabbrica di loro proprietà, in cui lavorava come segretaria.

Il testo, liberamente tratto dalle pagine del famoso diario, è narrato in prima persona dalla stessa Miep, testimone e unica finestra sul mondo per la vita dei clandestini in quel nascondiglio. Dal luglio del '42 all'agosto del '44 scorre, sul filo della memoria, l'ultimo periodo della vita di Anne, alla quale è legata per sempre anche l'esistenza di Miep.

Al termine della guerra, la coraggiosa donna consegna nelle mani di Otto Frank, unico sopravvissuto alla barbarie nazista, le pagine di quel diario, consentendone la pubblicazione. E così, la giovane voce di Anne ha rotto il silenzio dell'orrore di un'assurda condizione, divenendo suono e vibrazione di vita, custoditi intatti nella nostra memoria. Per non dimenticare. Mai.

Nel corso della serata saranno eseguiti i brani: "Schindler's list" di John Williams, “Nel suono del silenzio” di Vincenzo Anselmi (per voce e orchestra / rielaborazione e adattamento teatrale di Antonietta Cozzoli), “Suite appassionata” di Nino Rota e Vincenzo Anselmi (andante appassionato da “La strada” / lento da “La strada” / valzer da “Il gattopardo”).

La stagione teatrale del Comunale è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mesagne in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Teatro Comunale in via Federico II di Svevia a Mesagne ogni martedì o giovedì dalle 17.00 alle 19.00 o telefonare al numero 0831 776691.