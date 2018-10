“In cordis Jubilo” rassegna musicale per il 25esimo del coro polifonico

BRINDISI - Al via la rassegna “In cordis Jubilo”, organizzata dall’associazione musicale-culturale “San Leucio”, in occasione del XXV anniversario della fondazione del coro polifonico arcivescovile “San Leucio”, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, i media partner, www.brindisitime.it, Idea Radio nel Mondo e Studio100 Tv -Brindisi e con il sostegno di Banca Popolare Pugliese, Farina Pianoforte di Ostuni, Pamela Viaggi di Ostuni e la Libreria Effathà di Ostuni. Il 12 ottobre p.v. alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze di Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi si svolgerà la presentazione dell’opera di don Cosimo Schena, dal titolo “La croce è la nostra patria . Simone Weil e l'enigma della croce”, edito dalla casa editrice Diogene Multimedia. Simone Weil sentì la vocazione di collocarsi sulla soglia della Chiesa, nel punto di intersezione fra credenti e non credenti e fra cristianesimo e altre religioni, per cui il suo messaggio risulta, rispetto alla Chiesa, per molti versi provocatorio e urtante ma anche ricco di spunti. L’incontro sarà introdotto dalla presidente dell’Associazione Musicale-Culturale “San Leucio” di Brindisi, la dott.ssa Antonia Di Totero e moderato da don Pierluigi Nicolardi. La serata sarà intervallata da intermezzi musicali a cura del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” di Brindisi, diretto dal maestro Alessio Leo.

***

Cosimo Schena: sacerdote della diocesi di Brindisi-Ostuni. Laureato in filosofia presso l’Università di Verona, è attualmente dottorando in filosofia presso la Pontificia Università Lateranense, dove sta approfondendo il tema del totalitarismo e del misticismo in Simone Weil. Svolge il ministero pastorale a Brindisi e nella formazione scout come assistente. Con Diogene Multimedia ha pubblicato La croce è la nostra patria. Simone Weil e l’enigma della croce (2016) e L’essere persona. Lo stato limite della persona? (2017). Mentre, con l’editore Asterios ha dato alla stampa Simone Weil e la questione gnostica (2017). Ancora, con Pagine ha pubblicato delle poesie in Ispirazioni (2017) e nel 2018 diverse raccolte di versi, quali Sussurri, Sussurri di un’anima e Soffio verso il cielo.