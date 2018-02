Instabili Nek Tribute Band in concerto all’Atmosphere Cafè 2.0

LATIANO - Musica live protagonista assoluta all’Atmosphere Cafè 2.0 di Latiano che ospiterà venerdì 9 febbraio a partire dalle 21.00 il concerto della band Instabili Nek Tribute Band.

Un omaggio a 360° ai grandi successi di Emilio Filippo Neviani in arte Nek che, dopo il grande successo di Laura non c’è, è stato capace di conquistare il cuore di un pubblico sempre più ampio.

Instabili Nek Tribute Band nasce nella primavera del 2009 ottenendo successo e consensi in tutto il territorio Pugliese e Lucano.

La voce della band Christian Elmo vanta un’esperienza televisiva con la partecipazione alla trasmissione in Hidden Singer in onda sul 9.

Lo spettacolo degli Instabili, che vede i riarrangiamenti dei successi di Nek in chiave acustica, ha la durata di 2 ore ed è un concentrato di vera e propria energia.

Sul palco dell’Atmosphere Cafè saliranno:

Voce - Christian Elmo

Chitarra - Marco Carbotti

Chitarra - Max Lionetti



Una serata da trascorrere all’insegna della grande musica gustando le delizie della cucina e i drink speciali preparati dallo staff.

Atmosphere Cafè 2.0 si trova a Latiano in via Cesare Battisti, 18. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 329 7083931.