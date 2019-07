I Komandati al Cimalu per la quarta serata live della stagione

SAN PIETRO VERNOTICO - Per la quarta serata live, un altro pit stop in Italia nel sacro tempio del rock per Cimalu, domenica 21 luglio musica dal vivo con i Komandati, Vasco Rossi tribute band. La formula è la stessa: 13 euro cena spettacolo; 5 euro ingresso drink zona privè. Info e prenotazione tavoli 330702854/ 348 9915287

Ampio parcheggio gratuito