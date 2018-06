La musica di New Orleans nel giardino delle Clarisse di Mesagne

MESAGNE – Venerdì 8 giugno secondo appuntamento della rassegna “Jazz & Wine” da Giudamino Cantina. Avvolti nella fantastica atmosfera del giardino delle Clarisse in piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne, Giudamino presenta : i Nola Project che proporranno un repertorio che spazia tra Traditional Jazz, Blues e Soul, ispirandosi alla città di New Orleans e soprattutto al Mardi Gras, il carnevale creolo, con il ritmo contagioso tipico delle parate in costume, lo stile "Second Line”. Musicisti: Lorenzo Lorenzoni - trombone, Giovanni Chirico - sax soprano, Antonio Pisciotta - voce e chitarra, Matteo Maria Maglio - contrabbasso.

Start ore 21.30

Info prenotazioni 0831738653 / 3480585210