La musica protagonista alla Selva

FASANO - Sono in chiave musicale i prossimi appuntamenti inseriti nel calendario di iniziative della Pro Selva, programmati giovedì 19 e venerdì 20 luglio, a Selva di Fasano.

Giovedì 19 luglio

Ore 19:00 Villa Cicolella: Presentazione del libro “Vento nel vento - 10 anni di Lucio e Giulio” di Fulvio Frezza (edizioni Forestano) – in collaborazione con i Presidi del Libro.

Ogni generazione pensa che gli anni di passaggio dalla propria adolescenza all'età adulta siano stati i più belli di sempre, ma chi ha vissuto quelli in cui si è passati dai Beatles a Lucio Battisti, con il contorno di minigonne, capelli lunghi e liberazione sessuale può dirlo con maggiore convinzione. Le canzoni di Battisti e Mogol sono state la colonna sonora della nostra vita, anche quando poi magari cercavamo altra musica, e ancora oggi, quando sono passati venti anni dalla scomparsa del musicista e quasi quaranta dal loro ultimo disco insieme, quelle armonie e quelle parole restano fondamentali modelli di riferimento. Il racconto di un decennio tumultuoso, in cui il mondo intero subiva una profonda trasformazione, e della parallela evoluzione nel rapporto fra due artisti insieme geniali e riservati, svela quanto si nascondeva tra la semplicità soltanto apparente delle melodie di Lucio e dei versi di Giulio. Ricordi perduti, rimasti annodati per sempre a un pugno di note e di parole che accarezzano e graffiano dove il nostro cuore è più sottile.

Venerdì 20 luglio

Ore 20:30 Villa Damaso Bianchi – Il Minareto: “Operetta in banda - dall’Operetta al Café Chantant” con la banda dell’Ass. Culturale e Musicale “Ignazio Ciaia” – Dirige il M° Silvestro Sabatelli.

I giovani musicisti dell’Associazione culturale “Ignazio Ciaia”, che hanno dato vita ad un compresso bandistico formato da studenti e diplomati al conservatorio, proporranno un repertorio musicale fresco e orecchiabile, adatto ad una serata estiva. Così nella suggestiva cornice di Villa Damaso Bianchi, il Minareto, a Selva di Fasano, appositamente concesso dall’amministrazione comunale di Fasano che ha patrocinato la manifestazione, proporranno celebri arie di operette arrangiate per gli strumenti della banda. A dirigere il complesso musicale sarà il maestro Silvestro Sabatelli.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito.

Si comunica inoltre, che la festa in costume d’epoca inizialmente programmata per questo fine settimana, è stata annullata.