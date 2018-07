Live dei Vega 80 al Giugrà di Ostuni

OSTUNI - Il live dei Vega 80 è un concentrato di disco music con una scaletta di tantissimi brani che ritmano la storia delle hit anni '80. Originale, poetico e sfavillante, il nuovo tour sorprende con uno spettacolo estremo, tanto travolgente da trascinare nel ballo anche chi proprio non riesce a schiodarsi dalle sedie. Per due ore il pubblico è rapito da un intenso show in continua crescita. Quando ci si volta a guardare indietro, un velo di nostalgia torna a scaldare il cuore.

È con questa malinconia che la band accende l'entusiasmo venerdì 13 luglio 2018 alle ore 22:00, infrange la parete per diventare un tutt'uno con il pubblico in delirio.

Membri del gruppo:

Axel Gray - batteria

Annaclaudia Calabrese - synth, basso e voce

Mauro Daccico - chitarra e voce

Stefania Morciano - chitarra, synth e voce

Rivivendo le emozioni della musica dance, si potranno gustare le genuine ricette che cura con professionalità la cucina del Giugrà di Ostuni, che è dotato sia di eventi che di sapori di qualità.

Orari cena 20:00/24:00.

Potrai rimanere ancora dopo il concerto poichè ci sarà il nostro Dj Resident che animerà la notte con musica tutta da ballare fino a tardi.