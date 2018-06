Mag Trio in concerto da Giudamino per la rassegna Jazz & Wine

MESAGNE - Avvolti nella fantastica atmosfera del giardino delle Clarisse in Piazza Commestibili nel centro storico di Mesagne Giudamino cantina presenta: Il Mag Trio. Il Mag Trio nasce dall’esigenza artistica del pianista salentino Giuseppe Magagnino di misurarsi con il progetto dei pianisti jazz per eccellenza.

Giuseppe Magagnino si è formato dapprima in ambito classico attraverso gli studi accademici e si è poi perfezionato nel mondo del l’improvvisazione jazzistica e del repertorio jazz.

Con questo progetto il pianista salentino riprende tutta l’eredità stilistica e di suono delle formazioni in piano trio che hanno fatto la storia del jazz cercando di integrarla con la propria dimensione interiore e la propria personalità artistica.

Giuseppe Magagnino / Pianoforte; Michele Colaci / Contrabbasso; Giovanni Facecchia / Batteria

Inizio ore 22.00

Info 0831738653/3938745327/3296605217