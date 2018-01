Matteo Passante ospite del circolo Arci “La Manovella”

MESAGNE - Venerdì 5 gennaio alle 22.00 primo concerto live del 2018 al Circolo Arci La Manovella di Mesagne che ospiterà, presso la propria sede di Piazza Criscuolo, 18, l’artista Matteo Passante.

Matteo Passante, artista pugliese classe 1978, esordisce artisticamente nel 2002 con la Piccola Compagnia Instabile dando vita ad un progetto sospeso tra musica e teatro. Nel giro di qualche anno la Piccola Compagnia Instabile si ritrova in rassegne importanti in compagnia di cantautori già noti al grande pubblico della canzone d'autore, apre concerti in giro per la Puglia ai vari Giuliano Palma, Davide Van de Sfroos, Bandabardò, Tonino Carotone, Apres la Classe, Cappello a Cilindro e tanti altri, partecipa al Controfestival di Mantova, vince concorsi in giro per l'Italia, su ona a La Fete de la Musique in Normandia.

Nel 2010 l'etichetta Dodicilune produce il loro primo album "Signora Clessidra e lo sposo bambino". Collaborano all'album Lorenzo Monguzzi dei Mercanti di Liquore e Alessio Lega, già premiato al Tenco. La Brigata Lolli, sito specializzato nella musica d'autore, lo annovera tra i lavori più interessanti del 2010 rammaricandosi per la mancata convocazione al premio Tenco. Sempre nel 2010 una canzone estratta dall'album, entra a far parte della colonna sonora di Milano Nichi: solo andata, film indipendente e che arriva al festival europeo.

Alla fine del 2010 per Matteo Passante comincia una nuova avventura con la Confraternita del Chianti.

Il grande Stupore è il nuovo lavoro di Matteo Passante prodotto artisticamente da Lele Battista e suonato con la Malorchestra.

Per la tappa mesagnese presso il circolo Arci La Manovella, verranno riproposte alcune delle canzoni storiche partendo dai tempi della Piccola Compagnia Instabile fino ad arrivare a Il Grande Stupore in chiave acustica e più intima.

L’evento è riservato ai soli soci e sarà possibile tesserarsi nel corso della stessa serata. La partecipazione al concerto è con prenotazione obbligatoria. La segreteria dell’associazione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 20.00 in Piazza Criscuolo 18, nel centro storico di Mesagne. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inoltre telefonare al numero 347 6169824.