Mesagne, la festa patronale si chiude con il concerto di Giuliano Palma

MESAGNE – Appuntamento con Giuliano Palma, questa sera a Mesagna nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, patrona della città.

Dalle 22 il cantautore milanese incanterà il pubblico di piazza Vittorio Emanuele con i successi che lo hanno reso celebre tra cui Messico e Nuvole, Keep On Running, Come le Viole, le cover riarrangiate "Testarda io" di Iva Zanicchi, "Pensiero d'amore" di Mal e il brano "Tutta mia la città" dell'Equipe 84.