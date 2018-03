“Mesagne in lirica, arie di primavera”. Rassegna di musica lirica

MESAGNE - L’associazione culturale Harmony , col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Mesagne ed in collaborazione con l’Associazione Ristoratori Mesagnesi Riuniti, organizza per il periodo primaverile una rassegna di musica lirica “Mesagne in Lirica. Arie di Primavera”.

Primo appuntamento il 25 marzo, nel Teatro Comunale, con lo spettacolo dal titolo: “Dall’Opera…all’Operetta”, una carrellata di arie famose che spaziano dalla solennità di opere liriche alla spensieratezza delle operette.

Il 6 aprile, nel Santuario di Mater Domini, “Pasqua in lirica”. Un evento dedicato alla Pasqua di Resurrezione con musiche ed arie che avvicinano l’anima al mistero Eucaristico. La serata è programmata presso il Santuario di Mater Domini (ingresso libero) ed è un omaggio alla Madonna in occasione del 420° anno del ritrovamento del quadro miracoloso.

Il 22 aprile, nel Teatro Comunale, “Concerto Lirico” della soprano mesagnese Loredana Cinieri e l’esordio della giovanissima concittadina, soprano Flavia Muri. La serata prevede un omaggio a Giacomo Puccini nell’anniversario della nascita.

E’ possibile acquistare gli ingressi presso il Teatro Comunale (martedì e giovedì dalle 17 alle 19). Info 360260814 – 3208954732