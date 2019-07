I Vega 80 a Music&Food di San Michele

SAN MICHELE SALENTINO - Penultimo appuntamento di Music&Food, la rassegna organizzata dall’Associazione Esercenti di San Michele Salentino e inserita nel cartellone estivo dell’Amministrazione Comunale. Il 30 luglio concerto dei Vega 80.

Dalle ore 21.00, in piazza Marconi si esibiranno i Vega 80 The Greatest Hits, concerto rinviato il 13 luglio scorso a causa del maltempo. Sarà possibile degustare i piatti tipici della tradizione locale, preparati dagli esercenti del territorio, a suon di musica, tantissimi brani che ritmano la storia delle hit anni '80. L’appuntamento è con una band travolgente che accende l’entusiasmo del pubblico proponendo uno show intenso e coinvolgente. Un gruppo che farà rivivere le hit, i suoni e le atmosfere del decennio più controverso del '900: i favolosi anni 80. Sarà impossibile restare seduti o immobili sulle note dei celebri brani di Madonna e Michael Jackson, impossibile restare indifferenti mentre dal palco si diffondono suoni e parole di canzoni indimenticabili come il “Tempo delle mele” o “Flashdance” passando dal rock internazionale alle hit che hanno fatto ballare anche l'Italia. Insomma una band che accende l'entusiasmo, spinge l'aria nei subwoofer e, completamente immersa nel mood che ha segnato la storia della musica, infrange la quarta parete per diventare un tutt'uno con il pubblico in delirio.