Emil Moonstone and The Anomalies sul palco del circo della Farfalla

FRANCAVILLA FONTANA - Questo fine settimana continua la rassegna di musica live a Il Circo della Farfalla, Circolo Arci di Francavilla Fontana. Sul palco saliranno Emil Moonstone and The Anomalies il 23 febbraio alle 22,30.

Emil Moonstone è un cantante, compositore italiano. Inizia la sua attività come membro e fondatore di band punk come i Burp, Nevrotic Heads, DDT, Flying chips. Dopo una parentesi di qualche anno come voce dei “Pastonudo”, band new wave, forma i “South Breed Out“. Dopo anni di inattività decide di ritornare in scena formando, con Joshep Rips Asanda, i Two Moons, band che ha 1 EP e 3 album all’attivo. Two Moons è un progetto musicale nato nel 2009. Due anime in una band: quella cupa, introspettiva legata a sonorità tipiche della wave e quella magnetica e solare dell’elettronica moderna.

Nel settembre del 2018 esce il suo primo album da solista "Disappointed", che viene presentato in tour con l'aiuto della band The Anomalies.

Nove brani, psychedelia, noise effect, sperimentazioni di studio, si intrecciano in un disco cattivo, ma nello stesso tempo pieno di sentimenti: crudo, vero e viscerale. Su una base di drum machine, si inseriscono riff di chitarra noise che improvvisamente lasciano spazio ad un break segnato da un trip-hop stralunato, per poi riprendere la trama centrale fatta di escursioni psichedeliche.

"Disappointed" narra i fallimenti, le cose che in qualche modo finiscono a pezzi, il futuro cupo, la delusione per il fallimento della razza umana. Temi perfettamente espressi nella copertina “apocalittica” dell’artista Stefano Bonazzi. Quasi un resoconto di dove siamo finiti, e non è casuale la scelta di chiudere l’album con “Hurt”, un tributo ai Nine Inch Nails e Johnny Cash.

L’appuntamento è per sabato 23 febbraio, a partire dalle ore 22:30 in via Giancola, 4. Ingresso con contributo.