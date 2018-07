Musica live al Salento Fun Park

MESAGNE - 25 e 26 Luglio - Due giorni di musica dal vivo insieme a Salento Fun Park. Nello spazio ormai diventato punto di riferimento per giovani e non solo, in programma in Via Udine a Mesagne (Br) due appuntamenti con due concerti live e uno spettacolo di bmx.

Mercoledì 25 luglio: dalle ore 21:00 nella sede del circolo, in via Udine, a Mesagne (BR), si terrà il concerto di LUCA COI BAFFI/JOHN IDEA (IT – POP), due artisti e amici uniti da una comune passione per la musica , l’hip hop e il cantautorato italiano anni ’70 e ’80. Il giovane duo che arriva direttamente da Roma porta sul palco del Salento Fun Park il proprio progetto, fuori per la prima volta nel settembre del 2017 con il singolo “Papparappa”; e ancora nell’ottobre 2017 presentano il secondo singolo “Francamente” che mette le basi per nascita del gruppo. Il 13 aprile 2018 esce su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “Mezzogiorno” che chiude la prima fase acustica del duo e apre ufficialmente il futuro di Luca coi Baffi/John Idea.

Ad accompagnare il concerto, in programma lo spettacolo su bmx di LUCA CONTOLI, Bmx Flatland e finalista di Italia's Got Talent che appassiona con i suoi show di danza con la artista di bmx. (bicicletta acrobatica). artista contemporaneo, che mischia l'immaginazione, e l'adrenalina. Unico nel suo genere per l’innovatività del genere. In passato ha collaborato con Pirelli, Rai, Mediaset, Paramount Pictures, Zoolander2, Mtb Uci world cup, Arena di Verona, Costa Crociere, Unicredit, Zurich e molti altri.

Giovedì 26 luglio: sempre dalle ore 21:00, appuntamento con il concerto di JUNIOR V (Reggae), uno tra i talenti più interessanti dell'attuale scena "conscious reggae" e “black music” italiana e pugliese. I suoi testi sono ricchi di consapevolezza e spiritualità: il diciottenne artista pugliese esprime al massimo i suoi sentimenti essendo già padrone , a questa età, di scrivere brani e arrangiarli per renderli molto personali ed originali. A Maggio 2016 esce il suo primo album “Running on Jah Way”:undici tracce che spaziano dallo ska al roots reggae, passando dall’acustica a ritmi più ballabili, il disco vede la partecipazione delle voci di Ras Tewelde in “Only Him”, di Hobo(percussionista e voce dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore) in “Pulsazione Mistica, Francisca in One Perfect Love e dell’etiope Ras Abel in The Cradle of Humanity. Tre mesi fa pubblica il suo album My Shelter, un disco uscito per SoulMatical che racconta il suo mondo musicale. Oggi Junior V è pronto per lanciare il suo nuovo singolo, I’ll Be There Forever e farcelo ascoltare sul palco del Salento Fun Park