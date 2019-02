L’”altra” produzione artistica di Fabrizio De Andrè in concerto

FRANCAVILLA FONTANA - Domenica 17 febbraio toccherà a “L’Altro Faber” presso il Circo della Farfalla con lo spettacolo musicale di Antonio Fanelli (Centro Sperimentale Teatrale “Mama Dunia”) con cui sarà ripercorsa l'immensa produzione di Fabrizio De Andrè attraverso le sue canzoni più intime e meno conosciute, senza ovviamente dimenticare quelle che lo hanno reso popolare al grande pubblico.

L’appuntamento è per domenica 17 febbraio, a partire dalle ore 19:00 in via Giancola, 4. Ingresso con contributo.