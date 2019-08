La musica di Viva Napoli in Piazza Commestibili

MESAGNE - “Mesagnestate 2019” – il programma di eventi musicali e culturali promosso dall’Amministrazione Comunale - dedica una serata alla grande tradizione della musica napoletana d’autore. “W Napoli” previsto per venerdì 2 agosto alle 21 in piazza Commestibili, è uno spettacolo con 5 musicisti e 3 coriste, sul palco per ripercorrere la storia della musica partenopea e mostrarne a tutti la straordinaria bellezza poetica. L’atmosfera festosa sarà ricreata dall’affiatamento di strumenti e voci - batteria, basso, piano, fisarmonica, chitarra, coro e voce solista – e la scelta di un repertorio selezionato tra i motivi più famosi. Gli effetti scenici attribuiscono allo spettacolo un tocco da musical e la sensazione di ammirare dal vivo i colori e il sentimento della città più bella del mondo; di vederne scorrazzare gli scugnizzi e passeggiare i suoi personaggi più famosi. “Comme facette mammeta", "Funiculì Funicula", Tammurriata nera", “Luna rossa", "Maruzzella", “’O surdato 'nnammurato", "Reginella" sono solamente alcuni dei brani in scaletta, abbinati a scelte più moderne come "Pasqualino Maraja", "Cocorito", "Tu sì ‘na cosa grande".

Immancabile l’omaggio a Carosone, re della canzone napoletana, con un medley di canzoni famose in tutto il mondo: "Tu vuo' fa’ l'americano" "Chella 'lla", Guaglione", "Pigliate ‘na pastiglia". .

Ingresso libero.