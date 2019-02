"4xZero" il nuovo evento del Break24

BRINDISI - La musica del grande Renato Zero allieterà a serata al Break24 venerdì 22 febbraio dalle 21. Un evento organizzato per chi ha voglia di trascorrere una serata diversa, assaporando le specialità del Break24, ascoltando le bellissime canzoni di Renato Zero. Menù a partire da 10 euro a persona

Gradita la prenotazione al 345-5090404

Parcheggio gratuito e sempre disponibile