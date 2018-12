Natale a San Donaci con Alex Buffo e la sua band

SAN DONACI - Per il terzo anno di fila il comune di San Donaci saluta l'anno che sta per terminare con un evento all'insegna della buona musica. Giovedì 27 dicembre alle ore 19 presso la chiesa di SS. Maria Assunta si terrà lo spettacolo musicale "Christmas in love", durante il quale si potrà ascoltare una selezione dei più noti brani della tradizione natalizia. Promotore dell'iniziativa, patrocinata dal Comune, è la voce sandonacese Alex Buffo, che si esibirà insieme alla sua band composta da Romolo Cennamo (tastiere), Antonio Panna (batteria), Enzo Sgura (sax).