Naukleros presenta: Un pizzico di ritmo” canti e danze popolari

BRINDISI - Venerdi 22 giugno 2018 alle ore 20.30 presso l'Ex Convento Santa Chiara a Brindisi si svolgerà il saggio finale del Progetto "Un pizzico di ritmo", realizzato dalla società cooperativa sociale "Naukleros" onlus in collaborazione con AIPD Sezione di Brindisi; il progetto è uno dei vincitori del concorso ‘Orizzonti solidali’ promosso dalla Fondazione Megamark, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila e con il patrocinio della Regione Puglia e del suo assessorato al Welfare.

Il progetto, partito a novembre 2017, ha coinvolto 19 ragazzi della AIPD: è stato concepito come un dialogo multidisciplinare musicale popolare dove lo scambio tra danzatori e musicisti popolari tradizionali e ragazzi affetti dalla Sindrome di Down diviene propedeutico per la crescita individuale e per lo sviluppo di strategie di aiuto. L’idea è partita dalla volontà di mettere insieme approcci differenti per proporre ai ragazzi con Sindrome Down nuovi stimoli in un contesto di emozioni positive, perché quando si è felici è molto più semplice apprendere e perché non farlo attraverso la musica tradizionale popolare salentina al fine di una inclusione anche culturale, utilizzando la nostra musica come modello di raccordo con la storia, con la tradizione e la cultura del nostro territorio.

Una serata all'insegna delle danze popolari tradizionali e dei canti di un tempo con la splendida compagnia "Un Pizzico di Ritmo" e i danzatori del gruppo Addu Sciamu Sciamu di Brindisi. L'evento è patrocinato dal Comune di Brindisi.