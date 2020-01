“Nopera”: recital del pianista Roberto Corlianò

BRINDISI - Giovedì 23 gennaio alle ore 20.00 il noto pianista Roberto Corlianò si esibirà nel Salone di rappresentanza della Provincia a Brindisi per la stagione concertistica "BrindisiClassica", nel concerto dal titolo "Nopera": una speciale carrellata di sue sfavillanti parafrasi dalla Tosca di Puccini, Cavalleria Rusticana di Mascagni, Il Trovatore di Verdi, I Pescatori di Perle di Bizet, Sansone e Dalila di Saint-Saens e Andrea Chenier di Giordano.

Con "Nopera" Roberto Corlianò, un virtuoso della tastiera, ha messo ancora una volta in luce il suo genio, aggiungendo un importante tassello alla tradizione concertistica delle trascrizioni pianistica dell’800 e meritando il premio Golden Opera Award (2016) della Fondazione Arena di Verona.

Roberto Corlianò, diplomato con lode e menzione speciale al Conservatorio di Pesaro, all’età’ di dodici anni ha interpretato la parte di Giuseppe Verdi nell’omonimo sceneggiato televisivo diretto da Renato Castellani; a quattordici anni ha esordito con l’orchestra dell’Angelicum di Milano e, a sedici, in Sala Verdi a Milano è stato diretto da Vittorio Parisi nell'esecuzione della Fantasia Ungherese per pianoforte e orchestra di Liszt. Nello stesso anno vince il Primo Premio al Concorso di Musica da Camera di Corsico in duo con Fabrizio Meloni. A 17 anni la sua esecuzione della Totentanz di Liszt in Sala Verdi con l’orchestra della RAI di Milano è salutata da quindici minuti di applausi e da critiche entusiastiche. Ha tenuto recitals e concerti con orchestra nei più importanti teatri italiani ed esteri (Vienna, Montreal, New York, Praga, Parigi, Takamatsu, San Pietroburgo, Sarajevo) ed ha partecipato a circa 150 concorsi nazionali e internazionali piazzandosi sempre ai primissimi posti. E’ apparso come solista con orchestre quali: Angelicum, Pomeriggi Musicali e RAI di Milano, Filarmonica Marchigiana, Sinfonica di Bari, Orchestra della Radiotelevisione di Lubiana, Dvorak Praga Synphony Orchestra , Sinfonica di Bacau, Sinfonica di Plojest, Sinfonica di Craiova e altre.

Ingresso: € 10,00 - Ridotto studenti e under venticinque: € 5,00

Info: 3288440033 - www.associazioneninorota.it