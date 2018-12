Notte di festa davanti al teatro Verdi

BRINDISI - Appuntamento nella piazza antistante il Nuovo Teatro Verdi nella lunga notte di San Silvestro per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2019: la «Soul Experience» porterà in piazza un’ondata di festa e allegria per accogliere tutti coloro che vorranno divertirsi, ballare e ascoltare musica senza uscire dalla città. Si comincia alle 23.30. Lo spettacolo di danza aerea «Giardino italiano» è stato rinviato alla sera di mercoledì 2 gennaio (ore 20), nella stessa piazza, a causa di probabili condizioni meteo non favorevoli.

Manca ormai un passo alla notte più lunga dell’anno e anche Brindisi si prepara ad accogliere i tanti che avranno deciso di restare in città per dare il benvenuto al 2019. Sarà la piazza antistante il Nuovo Teatro Verdi, a partire dalle ore 23.30, il luogo d’incontro per i brindisi e gli auguri, con il concerto della «Soul Experience» feat. Yvonne Park e Desta Zion, inserito nella rassegna «Le Luci di Brindisi. La Città a Natale», che accompagnerà con suoni e danze i momenti della festa. Lo spettacolo di danza aerea «Giardino italiano. L’amor che move il Sol e l’altre stelle» è stato rinviato a mercoledì 2 gennaio - con inizio alle ore 20 - a causa delle previsioni di forte vento che non garantirebbe le necessarie condizioni di sicurezza per i performer e per il pubblico.

Nella piazza sulla quale si affaccia il Teatro Verdi, il concerto della «Soul Experience» (Davide Repele chitarra e voce, Paolo Andriolo basso e voce, Alberto Lincetto tastiere, Stefano Cosi batteria) feat. Yvonne Park (voce) e Desta Zion (voce), annuncia un crescendo di ritmi soul, disco e rythm & blues per dare il via a una notte live perfettamente magica. Fondata nel 2008 da Paolo Andriolo, tra i bassisti italiani con maggiore personalità e sulla scena musicale da più di trenta anni, la band avrà al suo fianco l’intensissima voce di Yvonne Park, giovanissima interprete londinese di origine caraibica, e quella di Desta Zion, cantautore bermudiano naturalizzato inglese che si è affermato alla guida delle band «Songs in the key of Stevie» e «Mighty Leap». Il concerto proporrà un repertorio di cover internazionali tra Bruno Mars, Beyoncé, UB40, Stevie Wonder, Chaka Khan, Michael Jackson, Kool and the Gang e tanti altri.

Si sa, la notte di San Silvestro è uno dei momenti che, per tradizione, sono legati al divertimento e ai festeggiamenti per l’anno vecchio che se ne va e per quello nuovo che si affaccia. Dunque, appuntamento dopo il cenone in piazza per iniziare il 2019 con lo spirito giusto, assaporando il clima di divertimento nel segno della festa e dei buoni auspici.