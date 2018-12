Notte di San Silvestro con i dj di Ciccio Riccio: due eventi in Puglia

Due eventi per salutare il 2018 e dare il benvenuto targati Ciccio Riccio, fra le provincie di Taranto e Lecce.

L’emittente brindisina, per la XX edizione de l’alba dei popoli, a largo Porta Terra, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e Piemme Eventi, festeggerà a Otranto il nuovo anno, salutando il 2018 in piazza dove esploderà una festa musicale con dj, animazione, divertentismo. Un bouquet di esibizioni con Antonio Maggio, vincitore del Festival di Sanremo 2013 Categoria Giovani, Pierdavide Carone, dal talent show Amici di Maria De Filippi, ospite Dj Wender dello Zoo di 105.

E nel cuore della Valle d'Itria, CiccioRiccio, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Martina Franca e l'Assessorato alla Cultura e Turismo, vi invita al Capodanno più magico, in Piazza XX settembre a Martina Franca, in una cornice suggestiva, abbracciati dal Palazzo Ducale, con la musica più divertente. Da I Cavalli di Battaglia, Marcello Biscosi con Andrea Sabato e le Riccio Girls, grandi successi da cantare e ballare in piazza, e la musica dal vivo de L'Orchestra Mancina.

Due eventi da non perdere in Puglia con l'animazione, la musica e i successi di CiccioRiccio, i suoi speakers e dj.