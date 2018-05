Nuovi  appuntamenti per Scuola di Musica “G. Frescobaldi” di Brindisi

BRINDISI - Si prepara ad un mese “clou” la Scuola di Musica “G. Frescobaldi” di Brindisi che a partire dal prossimo 1 giugno 2018 sarà impegnata in una serie di iniziative sul territorio a conclusione di un anno accademico da incorniciare.

Il prossimo 1 giugno alle 10, presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”, è in programma lo spettacolo teatrale-musicale “Le Vocine birichine” allestito grazie ad un progetto condotto in collaborazione dalla stessa Frescobaldi con l’istituto comprensivo “Sant’Elia –Commenda”. I bambini che hanno preso parte ai laboratori durante l’ultimo anno scolastico saranno gli interpreti di un’avventura nel mondo della natura. Il testo è del regista Mino Profico; le musiche di Camillo Fasulo; il messaggio è un netto “no” alla pratica del tabagismo.

Il 13, 14 15 giugno alle 20.30, presso il parco Di Giulio, ritornano i saggi di musica moderna. Le esibizioni sul palco degli allievi della Frescobaldi sono ormai un’occasione di richiamo per tutta la comunità cittadina che annualmente accorre in maniera sempre più corposa alla manifestazione. Il repertorio non ha limiti di genere, spaziando dalla reinterpretazione di Frank Zappa ai classici pop-rock degli Oasis.

Il 23 e 24 giugno alle 18.30, presso l’Ex convento Santa Chiara, sono in programma i saggi di musica classica per pianoforte, violino, violoncello, flauto traverso, arpa e canto lirico. Saranno eseguiti brani dal repertorio classico e brani moderni rivisitati in chiave classica. Inoltre, è prevista l’esibizione del corso JMC (Junior Music Course): sul palco, bambini di 4 e 5 anni insieme ai propri genitori, in totale continuità con le lezioni in classe svoltesi durante l’anno.

Infine, il 30 giugno alle 20.30, presso il parco Maniglio, ultima kermesse stagionale di cui saranno protagoniste le band allestite durante i laboratori di musica d’insieme. Un vero e proprio live show in una delle zone verdi della città. “Le serate dedicate ai saggi di musica moderna vedranno la partecipazione anche dei piccoli allievi del laboratorio realizzato a favore del presidio cittadino “Save the Children” all’interno del Punto Luce del quartiere Perrino – commenta il direttore della Frescobaldi Camillo Fasulo – in totale, nelle prime due serate saranno eseguiti 42 brani da musicisti di età compresa dai 6 agli 80 anni. E’ questa la filosofia Yahama che la Frescobaldi cerca di interpretare nel migliore dei modi. Quelle del 13 e del 14 giugno saranno serate in cui si darà spazio ai solisti; il 15 toccherà agli ensemble che hanno lavorato assiduamente nei laboratori di musica d’insieme”.

Il tutto, mentre buona parte degli stessi allievi saranno impegnati nel sostenere gli esami previsti dal circuito Yahama Music School.

“E’ stato un anno molto positivo, segnato da una prestigiosa collaborazione con il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce per lo svolgimento del quinquennio di studi propedeutici all’ammissione allo stesso conservatorio – continua Fasulo – a ciò si aggiunge l’impegno che ci vede al fianco di alcuni istituti scolastici della città per la diffusione della cultura musicale che proveremo ad implementare il prossimo anno”.

