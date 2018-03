Orecchiette swing, i classici della musica italiana alla Distilleria

SAN PIETRO VERNOTICO - Venerdì 02 Marzo, La Distilleria presenta gli "Orecchiette Swing". Un appuntamento unico con i classici italiani degli anni '30 - '40 - '50 in una serata senza tempo che farà tornare indietro nel tempo cullati dalle note in chiave swing. Per info e prenotazioni 0831.676254 o 338.8859491. Necessario prenotare per tempo