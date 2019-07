Pink Floyd Tribute Band al Cimalu di Campo di Mare

SAN PIETROVERNOTICO - Un nuovo appuntamento con la musica d’autore per la tappa presso Cimalu, la rinnovata sede di Campo di Mare in località Tre Fontane, della tribute band dei Pink Floyd. Domenica 7 luglio a partire dalle 21 si potrà godere dello spettacolo con le due formule: ingresso-cena-spettacolo a 13 euro o ingresso-drink a 7 euro. Per info 330 702854 / 348 9915287