Prima d’estate: Blu 70 Band in concerto al Giugrà

OSTUNI - Venerdi 29 giugno 2018, sul palco del Giugrà di Ostuni si esibiranno i Blu70. Etichetta “Village Records”, è una band molto attiva e conosciuta nel panorama musicale pugliese, formata da professionisti di notevole esperienza maturata in tour con artisti del calibro di Anna Oxa, Zucchero Fornaciari, Cristiano Malgioglio, Lighea.

Il primo CD “20 anni di Hit Parade” vende in pochissimo tempo circa 5.000 copie e nel 2015 il gruppo conquista il terzo posto, (su oltre quattromila band partecipanti da tutta la penisola), nel Capitalent il concorso musicale organizzato da Radio Capital. Centinaia e centinaia, nel frattempo, i concerti in teatri, piazze, club, discoteche e navi da crociera, in formazione band e big band. Oltre al pop, seconda pelle del gruppo è quella funky/dance, con cui i nostri musicisti regalano travolgenti performance live, grazie ad un repertorio ricco di grandissimi successi internazionali, eseguiti in modalità no-stop... Impossibile rimanere fermi!

I Blu70 sono inoltre specializzati nella conduzione musicale di Wedding Party, con migliaia di esibizioni di successo! Nel corso di un matrimonio, dicono, il nostro concetto di intrattenimento/animazione è semplicemente... poche parole e molta musica.

L’esperienza ci porta a leggere le circostanze evento per evento, garantendo eleganza, partecipazione, divertimento e, per chi non volesse ballare, semplicemente ascolto di buona musica. Siamo orgogliosi e felici di aver contribuito a rendere speciali le feste di tantissime coppie e continueremo a farlo finché non staccheranno la spina dei nostri amplificatori...

Membri del gruppo: voce - Efisio Panzano; chitarra - Antonio Bruno; basso - Alfredo Perchinenna; tastiere - Paolo Mauro; sax alto - Enzo Sgura; sax tenore - Stefano Schiavone; tromba - Franco Sgura/Giulio De Pasquale trombone - Michele Mele; batteria - Roberto Cati/Diego Perchinenna; percussioni - Alessandro Monteduro.

Un viaggio coinvolgente attraverso gli anni 70/80 di un gruppo di musicisti/amici salentini.

Per godersi pienamente la serata sotto le stelle, si potrà assaggiare l'eccellente cena tipica pugliese, curata appositamente per l'estate 2018 dallo Chef Quirino Loparco.

Orari cena 20:00/24:00.