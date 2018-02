Red Line sul palco a Brindisi per Command #InsaneCarnival

BRINDISI - Red Line, giovane dj producer campano, sabato 18 febbraio è protagonista musicale del party - evento Command #InsaneCarnival organizzato da ZERØ. L'evento prende vita al Dopolavoro Live Club di Brindisi. Red Line è sul palco con The YellowHeads - Tyh, Konrad e Andrea Ledh. Red Line ha pubblicato recentemente con Petra Beat Records un intero album. "Upside Down" è un viaggio musicale che passando dalle 130 alle 132 battute al minuto fa muovere a tempo dando energia. E non solo. A volte il ritmo si ferma e chi balla o semplicemente ascolta può ha la possibilità di godersi un sound davvero particolare...

Red Line è già piuttosto attivo anche con i suoi dj set. Tra gli altri ha diviso il mixer con Stefano Noferini, Dave Clarke, Deborah de Luca, Fatima Hajji e tanti altri dj di riferimento. Il 31/12/17 l'artista era console al festival elettronico di Capodanno 2018 a Roma, a Cinecittà, dividendo quindi il mixer con miti elettronici come Danny Tenaglia, Tony Humphries e Derrick May.