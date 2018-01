“Ricordando Faber”: Dario Maltese canta De Andrè

MESAGNE - A 19 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, ripercorreremo i brani più significativi della carriera di uno dei più grandi cantautori italiani ed europei del '900. La ricchezza e la profondità delle sue composizioni hanno incantato generazioni su generazioni. Sabato 13 Gennaio sarà l'occasione per rivivere quelle emozioni in compagnia di "Dario Maltese canta De Andrè".

La straordinaria somiglianza della voce di Dario Di Stefano con quella del cantautore genovese è certamente un valido motivo per non mancare.



LINE UP:

Dario Di Stefano - Voce e Armonica a bocca

Francesco Corallo - Chitarra classica e Chitarra acustica

Pierpaolo Mingolla - Fisarmonica e Tastiera