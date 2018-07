Sea Jazz La rassegna jazz diretta da Andrea Sabatino

CAROVIGNO - Jazz d’autore al profumo di salsedine e sapori mediterranei. Mercoledì 11 luglio (ore 22,30 - Info: 391 482 9933), si taglia il nastro inaugurale di Sea Jazz, rassegna musicale diretta da Andrea Sabatino che, ogni settimana, ospita sul palco del Lido Bianco Specchiolla un raffinato live con musicisti del panorama nazionale.

Ad aprire la stagione è il concerto di Andrea Sabatino (tromba e flicorno) e Vince Abbracciante (fisarmonica), duo che porta in scena Melodico, un progetto in cui il jazz creativo e moderno di Andrea Sabatino si fonde con l’eleganza classica e raffinata di Vince Abbracciante. Lo stile dei due musicisti varca i confini del tempo, divaga tra improvvisazioni e standard internazionali, per coccolare l’ascoltatore con la rivisitazione di alcuni tra i brani che hanno scritto la storia della musica d’autore italiana, da Gorni Kramer a Luigi Tenco, da Armando Trovajoli a Bruno Martino.

Prima e dopo il concerto, selezioni musicali su vinile di dj Paolo Guido. Chi desidera cenare sul mare, può allietare il palato con un ricercato menù dai sapori mediterranei.

La cena, con menù fisso (27 euro), è alle ore 21. Il concerto inizia alle 22,30 (ingresso libero con consumazione obbligatoria, 8 euro).

Andrea Sabatino, giovane talento salentino, ha all’attivo due pubblicazioni discografiche (Dodicilune Records) e numerose collaborazioni con artisti di chiara fama, tra cui, il celebre trombettista Fabrizio Bosso, Marco Tamburini, Maurizio Gianmarco, Sergio Cammariere, Mario Biondi, Mario Rosini, Dee Dee Bridgewater, Massimo Morricone, Daniele Scannapieco, Gianni Cazzola, Paolo Di Sabatino, Roberto Ottaviano, Giuseppe Bassi, Alessandro Di Puccio, Stefano “Cocco” Cantini, Salvatore Bonafede, Nico Morelli, Piero Odorici, Arthur Miles Rosario Giuliani, Javier Girotto, Marco Tamburini, Giovanni Amato e molti altri.

Vince Abbracciante è si è formato con artisti del calibro di Franco D’Andrea, Bruno Tommaso, Richard Galliano, Joelle Leandre, Steve Potts, Roberto Gatto, Dado Moroni, Jacques Mornet, Gianluca Pica, Rosario Giuliani e si diploma in musica jazz presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli sotto la guida di Gianni Lenoci. Nel 2000 vince il “25° concorso internazionale Città di Castelfidardo” e nel 2003 vince il 53° Trofeo Mondiale di fisarmonica. Dal 2000 è testimonial delle fisarmoniche Borsini di Castelfidardo. Richard Galliano, parlando di giovani fisarmonicisti in una intervista pubblicata sulla rivista francese Jazzman, ha detto: “Chi più mi ha impressionato è un giovane italiano, originario della Puglia: si chiama Vincenzo Abbracciante. In ogni brano mi ha imbarcato in una storia e commosso”.