Serata in jazz e mostra d’arte solidale al castello

CAROVIGNO - Sabato 1 settembre alle ore 21 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno concerto jazz e mostra d'arte solidale. Nel primo sabato di settembre il Castello di Carovigno vedrà l'esibizione della Saccomanno jazz band di Davide Saccomanno, in un concerto che inaugurerà una mini collettiva d'arte a scopo solidale.

La musica della nota jazz band animerà il maniero inaugurando la mostra d'arte solidale, che sarà allestita in una delle stanze del piano nobile. In mostra opere pittoriche, fotografiche e artigianali di artisti locali e non, che potranno essere visitabili fino all' 8 settembre con un contributo volontario. Il ricavato sarà donato in beneficenza a famiglie bisognose della città, grazie alla collaborazione delle locali parrocchie.

La mostra resterà visitabile sino a sabato 8 settembre secondo gli orari di apertura del castello: martedì - giovedì 10- 13 e 18-20 / venerdì - domenica 9:30-13 19-22