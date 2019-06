Festa della Musica nel solstizio d’estate: Concerto per violino e chitarra

BRINDISI - La Festa della Musica 2019 celebra, come ogni anno il 21 giugno, il giorno del Solstizio d’Estate. Per l’edizione di quest’anno, il Ministero per i beni e le attività culturali, insieme all’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, la Comunità Europea e con il contributo della SIAE, ha scelto il tema la “Musica fuori centro”, ossia diffusa in modo capillare.

In ogni parte d’Italia, la musica sarà protagonista con più di 10.000 eventi in diversi luoghi pubblici: nei musei, nelle biblioteche, negli ospedali, nei parchi, nei giardini, nelle piazze, nelle case circondariali, negli archivi, nelle strade, nei palazzi storici, negli aeroporti, nei licei musicali e nei conservatori, così come negli istituti italiani di cultura all’estero.

Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa all’evento con i propri istituti e venerdì 21 giugno alle ore 20,00 l’Archivio di Stato in collaborazione con il “Centro Artistico – Musicale Euterpe” di Brindisi ha organizzato il “Concerto per violino e chitarra” dei musicisti Francesca Palmisano (violino) e Francesco Silvestro (chitarra), che si terrà nel chiostro dell’Istituto.

Saranno proposte musiche dei compositori più noti, con un importante spazio dedicato ai grandi classici del '700 – ‘800 come Niccolò Paganini, Napoleon Coste e Ferdinando Carulli.

I musicisti Francesca Palmisano e Francesco Silvestro, brindisini di nascita, hanno conseguito la laurea in strumento musicale rispettivamente presso i prestigiosi Conservatori di Bari e di Lecce con il massimo dei voti e la lode, si sono fatti valere in ambito concertistico a livello nazionale ed internazionale riscuotendo enormi successi di critica e pubblico. Entrambi con la stessa ambizione di voler fare ritorno nella loro terra natia, i due musicisti, per la prima volta insieme a livello artistico, hanno da poco tempo posto le basi per una collaborazione duratura nel tempo costituendo, oltre al Duo che li vede esibirsi in prima assoluta il 21 giugno, un Quartetto d'archi con chitarra, avvalendosi della collaborazione di altri musicisti del territorio.

Ingresso al concerto libero e gratuito

Archivio di Stato di Brindisi, piazza S. Teresa, 4 - 72100 Brindisi – info 0831/523412 e-mail as-br@beniculturali.it sito web www.asbrindisi.beniculturali.it