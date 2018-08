“Sono venuta pure in tour” nuovo live music di Eleonora Magnifico

FASANO - Continua il "Sono venuta pure in tour " il nuovo live music show di Eleonora Magnifico, l'eclettica artista pugliese che questo venerdì 10 agosto in occasione della Notte di San Lorenzo, torna a Selva di Fasano,in piazzetta Don Vito, per "Una Notte Speciale", tra note e canzoni in puro stile Magnifico da non perdere! (freen entry - start 21.30 ) Eleonora Magnifico staff Project

Piazzetta Don Vito, Viale Toledo

Selva di Fasano

info 333 380 3209 - 338-5292935 - 331-8431702