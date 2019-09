Appuntamento con “Suonando per voi in ricordo di Alessandra e Giuseppe”

CELLINO SAN MARCO – Tutto pronto per la prima edizione dello spettacolo musicale “Suonando per voi in ricordo di Alessandra e Giuseppe” organizzato dall’associazione Make Music di Cellino San Marco nata ad aprile scorso. Lo spettacolo che presenterà il lavoro svolto negli ultimi mesi andrà in scena venerdì 6 settembre in piazza Aldo Moro con esibizioni di pizzica chitarra, tamburelli, musica popolare, musical, solisti e dei “The Dark Sides”. La serata come già accennato è dedicata ai coniugi Alessandra Leuzzi e Giuseppe Ferulli scomparsi tragicamente il 23 febbraio scorso sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Campo di Mare, impegnati in prima persona nella nascita dell’associazione musicale.

La “Make Music” ha partecipato anche alla realizzazione del Taranta Night festival in scena sabato 7 settembre a Cellino San Marco. “L'associazione "Make Music" è fiera di presentare queste due serate, che rappresentano tutta la grinta, la passione, il talento, l'entusiasmo e la professionalità che ognuno di noi ha inserito nel realizzare questo progetto.

In queste due serate c'è tutto l'impegno in primis dei nostri ragazzi, che hanno dedicato un'intera estate alla preparazione delle esibizioni, dei professori, che li hanno guidati e che con tanta pazienza sono riusciti a conciliare gli impegni di tutti dedicandoci tempo per lezioni e prove, e del direttivo dell'associazione, che da giugno ad oggi ha lavorato senza tregua alla realizzazione di questo evento.

Queste serate nascono dalla voglia di fare con e per i nostri ragazzi, e rappresentano l'unità e lo spirito di collaborazione che noi desideriamo per la nostra comunità, perciò vi invitiamo ad essere tutti presenti e a sostenere questa iniziativa”

Gallery