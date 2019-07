Taranta e degustazioni per il tour “Ballate Tutte Tutte”

OSTUNI - L’Associazione Culturale gruppo folk Lu Barcarulu organizza il festival itinerante di musica popolare “Ballate Tutte Tutte in Tour 2019, targato Ostuni Taranta Fest”.

L'evento patrocinato dal comune di Ostuni e dal parco delle dune costiere, si svolgerà nei giorni 30 e 31 luglio 2019, nello splendido scenario della Villa Comunale ad Ostuni, dalle ore 20:30, e prevede per la prima serata di martedì 30 luglio l’esibizione di alcuni tra i grandi nomi della musica popolare come Sangu Maru, Daniela Mazza e i super ospiti Il Canzoniere Grecanico Salentino, vincitori dei Songlines Music Awards , nonché fondatori Notte della Taranta.

Il pre serata e chiusura saranno invece a cura dell'emittente radiofonica ostunese, Radio Enjoy che dalle ore 20:30 delizierà con un mix di musica contemporanea, la conduzione è affidata ai due frizzanti e simpaticissimi Speakers RDS, Filippo Ferraro e Melania Agrimano.

Nella seconda serata si esibirà il gruppo Italian Style Band con musica italiana da ballare. La band è composta dal cantante ostunese Ciccio Sgura, che sarà accompagnato alla batteria Piero Gallone, alle tastiere da Alfredo Greco e al basso da Cesare Greco. La Italian Style Band è un gruppo che nei suoi concerti coinvolge il pubblico presente a ballare e a cantare.

In entrambe le serate dalle ore 19:00 saranno presenti stands eno-gastronomici e tanto altro. Nei giorno 29,30 e 31 Luglio in collaborazione con le Osterie; Da Nonna Ia, Don Chisciotte e Fave Fogghje, sarà possibile gustare un menù tipico ideato per l'evento.