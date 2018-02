BRINDISI - Dal 24 Febbraio al 26 Maggio 2018 siamo nuovamente insieme a voi, per dare il via alla terza rassegna musicale di chitarra classica con archi e fiati a Brindisi.

Una nuova stagione tutta da vivere con sette imperdibili appuntamenti organizzati dal Centro Artistico Musicale "Euterpe" Brindisi, presieduto dal M° Francesco Silvestro, che si pone l'obiettivo di far conoscere il meraviglioso mondo della Chitarra nel suo significato più profondo, sia come strumento solista che di accompagnamento, percorrendo diversi generi di repertorio dalla musica antica ai nostri giorni, dal classico al jazz.

Anche quest'anno l'Iniziativa è patrocinata dal Comune di Brindisi, dalla Provincia di Brindisi, dall'Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni, con la cooperazione delle Associazioni “A.C.L.I. Arte e Spettacolo, Dante Alighieri e Capricci Sonori” Brindisi. Interessante sarà la partecipazione dei Cori polifonici dell' "AVIS" di Brindisi e dei "Sincopatici" di Mesagne, degli alunni dell'Istituto Comprensivo "A. Manzoni - D. Alighieri" di Cellino San Marco e dei giovani Artisti emergenti provenienti dal Centro Studi Musicali "Capricci Sonori" di Brindisi che apriranno il sipario ai Concertisti ospiti nelle sette serate della Rassegna.

Le esibizioni avranno luogo presso Palazzo Granafei - Nervegna, Chiesa del Cristo, Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Chiesa di San Benedetto e nel Chiostro dell'ex Convento delle Scuole Pie con ingresso su via Tarantini e si alterneranno Recital Solistici a Duetti con strumenti che rappresentano una novità per questa Rassegna (pianoforte, oboe...), a un Trio con viola e flauto, per chiudere con un Quartetto ed un Sestetto di Filippo Gragnani, nella serata dedicata ai 250 anni dalla morte del Compositore.

Lo scopo degli Eventi è sempre quello di favorire la crescita culturale nel nostro Territorio e di creare uno stimolo in più per accrescere il senso civico di tutti i Cittadini di questa Comunità.

Sabato 24 febbraio, alle ore 18.00, presso la Sala Università di Palazzo Granafei - Nervegna, a Brindisi (via Duomo, 20), si apre il primo appuntamento con l'intervento vocale del Coro mesagnese "Sincopatici" diretto dal M° Federico Dell'Olivo; segue il Concerto "La Chitarra classica - Jazz" che vede protagonista il Chitarrista napoletano M° Francesco Scelzo con un repertorio improntato allo stile Jazz, eseguito però con lo strumento classico.