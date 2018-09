Torre S.Susanna, si conclude la "Festa dell'anziano" con il cantante Gianni Nazzaro

TORRE SANTA SUSANNA – Si conclude oggi, domenica 9 settembre, dopo 4 giorni di eventi, la Festa dell’Anziano a Torre Santa Susanna, organizzata da Auser, Centro sociale polivalente anziani, Csv Poiesis e amministrazione comunale. Per oggi, domenica 9 settembre, è in programma una tavola rotonda sul tema “Salute e benessere dell’anziano”, degustazione di prodotti tipici e musica e ballo con il “Magico duo”. Ospite della serata il cantante napoletano Gianni Nazzaro. Tutta la cittadinanza è invitata. La manifestazione si svolge in via Lincoln presso la sede del centro Auser.