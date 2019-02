Nuovo concerto al liceo “Da Vinci” a cura dell’Accademia dei Cameristi

FASANO - Il cartellone della X stagione dell’Accademia dei Cameristi presenta per martedì 26 febbraio alle ore 20,30 all’Auditorium del Liceo “l. Da Vinci” di Fasano invia G. Attoma 5 Fasano , il concerto del trio di clarinetto, violoncello e pianoforte, composto dai giovani musicisti Marta Nizzardo, Francesco Dillon e Francesca Leonardi. In programma opere di Cilea, Frühling e Brahms.

Il programma si potrebbe definire “Capolavori e gemme nascoste”, per la qualità e l’originalità delle composizioni. Francesco Cilea, conosciuto come operista, è anche autore di belle composizioni cameristiche, note tuttavia soltanto a pochi appassionati; la Sonata per violoncello e pianoforte è invece un vero capolavoro, un’opera affascinante, articolata in tre movimenti e ricca di quelle melodie eleganti che sono la caratteristica del suo stile.

Del tutto sconosciuto il compositore austriaco Carl Frühling, il quale è a tal punto dimenticato da essere a stento rintracciabile persino nei grandi strumenti enciclopedici di consultazione. Eppure il suo Trio in la minore, se resta lontano dalla qualità non comune dell’analoga composizione di Brahms, si segnala tanto per la lucida coscienza formale che ne informa la costruzione quanto per l’amabile, musicalissima cantabilità che ne permea l’ordito. Non varrebbe la pena cercare di strappare Frühling alle tenebre dell’oblio? Chiude il programma il bellissimo Trio op 114 di Brahms che per ampiezza architettonica, limpidezza discorsiva, intima compenetrazione tra schemi classici e spiriti romantici va collocato tra i capolavori della letteratura cameristica.

Protagonisti della serata la clarinettista Marta Nizzardo, il violoncellista Francesco Dillon e la pianista Francesca Leonardi, strumentisti giovani, ma con all’attivo un’ invidiabile carriera concertistica.