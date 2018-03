Un revival degli 883 al Break24 con 88Max

BRINDISI - Siete pronti a tornare indietro nel tempo ?

Gli 88MAX ripercorreranno la ventennale carriera di Max Pezzali con tutti i più grandi successi che coprono una grande varietà di stili e generi, dalla dance al rock, passando per il pop e le intramontabili ballate.

Protagonista indiscusso della serata è il sempre numeroso pubblico che, grazie alla fama delle canzoni, può cantare a squarciagola, divenendo così parte integrante del concerto e non solo semplice spettatore…

Un consiglio: prenotate per tempo per non rischiare di non trovare posto.



