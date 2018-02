Un trio artistico d’eccezione alla Distilleria

SAN PIETRO VERNOTICO - Venerdì 9 febbraio, La Distilleria in un evento unico ospita Mario Rosini. Ha collaborato con Pino Daniele, Edoardo De Crescenzo, Mick Goodrick, Billy Cobham, Anna Oxa, Grazia Di Michele, Mia Martini, Rossana Casale, Tosca, per citarne solo alcuni; ha suonato per il Papa in Piazza San Pietro; classificato secondo al Festival di Sanremo; un artista che non ha bisogno di presentazioni. Accompagnato alla batteria da Mimmo Campanale e al basso da Paolo Romano, sul palco de "la Distilleria" arriva un artista con la A maiuscola: Mario Rosini. Non dimenticate di prenotare ai numeri 0831.676254 o 338.8859491. "La Distilleria" è Musica!