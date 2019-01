Vasco Live al Break 24

BRINDISI - La tribute band Vasco Live si esibirà venerdì 11 gennaio alle 21,30 al Break 24 di Brindisi in via Sabin, 2 zona industriale. La serata comprende apericena e spettacolo a 25 euro a persona fino a esaurimento posti da prenotare al 345-5090404. Special guest della serata per la prima volta a Brindisi, Cucchia.