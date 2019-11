Concerto a sostegno della ricerca: l’orchestra Barocca in scena al Verdi

BRINDISI – Musica e beneficienza stasera (venerdì 22 novembre), alle ore 20, al teatro Verdi, dove l’orchestra Barocca La Confraternita de’ Musici, diretta al cembalo dal maestro Cosimo Prontera, eseguirà il concerto «Pazzo per Amore: cantate, arie e tarantelle in Italia tra il XVII e il XVIII secolo», con la partecipazione del tenore napoletano Rosario Tòtaro. Il concerto segnerà la parte conclusiva di una giornata di orientamento universitario e di raccolta fondi promossa dall’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, a sostegno della ricerca nel campo delle malattie neurologiche.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta ieri mattina presso la sala della Colonna di Palazzo Nervegna, alla quale hanno preso parte il maestro Cosimo Prontera, il presidente della New Basket Brindisi, Fernando Marino, oltre ai rappresentanti dell’associazione Insieme si può. L’incontro è stato moderato dal giornalista Antonio Celeste.

L’iniziativa benefica parte con lo slancio dato da un anonimo benefattore che ha già acquistato 200 biglietti, mettendoli a disposizione della cittadinanza. “Si tratta – dichiara il maestro Prontera – di una bella e importante iniziativa, in quanto ci allontana da quell’ambiente provinciale che in alcuni momenti la città vive. Essere collegati con ambienti più centrali, come l’Università del Campus Biomedico e altre situazioni similari, ci rendono partecipi di una realtà molto più allargata, con orizzonti più lontani, che abbiamo la necessitò e il bisogno di avere. Siamo sempre sensibili a questo tipo di manifestazioni”. Il maestro ricorda anche l’impegno come Donatori di musica al reparto oncologico dell’ospedale Perrino di Brindisi.