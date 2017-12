Concerto di santo Stefano per la solidarietà

LATIANO - Si terrà martedì 26 dicembre 2017 la XXII edizione del concerto di santo Stefano, serata di Solidarietà. Quest’anno nella chiesa san Giuseppe Lavoratore, sita in via Papa Giovanni XXIII alle ore 19. Protagonisti della serata il Soffio dell’Otre & Nico Berardi in Trio

Il trio è composto da Nico Berardi, alla zampogna, ciambella, flauti etnici, e charango; Pino Colonna, alla ciambella, chitarra e tamburello; Giuseppe Volpe, alla fisarmonica e tamburello; con la partecipazione straordinaria del soprano M. Annunziata Loporcaro. Nico Berardi è un musicista pugliese, eccellente e ben riconosciuto suonatore ed insegnante di zampogna. Inizia giovanissimo lo studio e la ricerca nel campo della musica popolare dell’America Latina e dell’Italia del Sud, mostrando una versatilità che gli permette di suonare numerosi strumenti (charango, cuatro, kena, chitarra battente, zampogna).

La sua travolgente passione per la musica, infatti, lo porta ad associare i ritmi del Sud America con la musica popolare dell’Italia meridionale, sfociando in carismatiche composizioni sonore, originali e ricercate. L’associazione Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, l’Assessorato alla Cultura e la Parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore è lieta di ospitare tutta la cittadinanza per condividere, per mezzo della musica, uno dei più nobili intenti della manifestazione, quale è la solidarietà.

Per maggiori info: Pro Loco Latiano 0831 721096 prolocolatiano@libero.it; Pagina Facebook: Proloco Latiano. Info-Point Città di Latiano 0831727871 iatcittadilatiano@libero.it; Pagina Facebook: Infopoint Latiano