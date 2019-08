Sefano Miceli torna a esibirsi nella sua Brindisi: concerto in piazza Duomo

Stefano Miceli in Piazza Duomo, sarà questo, lunedi 26 agosto alle 20:30, il momento più significativo in musica nell’ambito delle celbrazioni dei Santi Patroni, organizzato dalla Cattedrale per regalare alla cittadinanza ed alla comunità un momento culturale di aggregazione attorno al Duomo e i suoi Santi Patroni San Lorenzo da Brindisi e San Teodoro. Il primo obiettivo riguarda la scelta del luogo del concerto, piazza Duomo, per rimancare le uniche potenzialità di aggregazione; un luogo dove rendere viva l’importanza dei Santi Patroni alla comunità attraverso la condivisione in piazza di un momento culturale di tutti, tale da essere un invito a rinnovare il senso di appartenenza alla chiesa.

Un invito da parte della Cattedrale ad associare i Santi Patroni ad una piazza come un polo di attrazione culturale, sociale e religioso. La scelta più appropriata di dare un taglio culturale-musicale ai massimi livelli alle celebrazioni religiose non poteva che ricadere su Stefano Miceli, l’artista e musicista brindisino più applaudito nel mondo da quasi un trentennio, nel concerto “Stefano Miceli in Note per i Santi Patroni” (titolo dell’evento); Stefano Miceli dichiara che “non poteva essereci invito più gradito e occasione migliore per un mio ritorno in musica a Brindisi, e ringrazio anticipatamente il parroco del Duomo Don Mimmo Roma”.

Miceli, infatti, ritorna ad esibirsi a Brindisi dopo circa quindici anni. Pianista e direttore d’orchestra, invidiato da tutto il mondo per una carriera artistica splendente e per svolgere consulenza per fondazioni teatrali e festival, l’artista brindisino vive a New York da diversi anni, dove insegna direzione d’orchestra alla Adelphi University e dove ricopre il ruolo di Direttore di Dipartimento Musicale alla Scuola d’Italia di New York. Appena due mesi fa ha ricevuto per la seconda volta, nella città dove risiede, la Freedom Medal, Medaglia della Libertà, in passato consegnata anche a sette Presidenti degli Stati Uniti e a personalità che si sono particolarmente distinte in America per il proprio contributo.

Miceli, che ha riscontrato standing ovation alla Carnegie Hall, Sydney Opera House, Berliner Philharmonie, Gewandhaus ed in moltissimi altri teatri in quattro continenti, aveva accompagnato il Presidente Mattarella alla sua prima visita di Stato, nel 2015, in Vietnam, per celebrare l’accordo commerciale e culturale fra Italia e Vietnan. Stefano Miceli si esibirà al pianoforte in piazza Duomo a Brindisi in un programma virtuosistico con musiche di Liszt, Rachmaninov, Albeniz, De Falla, Debussy, Guastavino e parafrasi su Mozart/Hummel rivisitate dallo stesso Miceli. L’evento è a partecipazione gratuita. La sua successiva tappa in Italia, in veste di direttore e pianista, sarà a Milano il 29 Febbraio 2020 alla guida della Milano Metropolitan Orchestra.

