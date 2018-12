"Coppia che scoppia". Sulle nevrosi della vita coniugale

BRINDISI - Il 31 Dicembre, dalle ore 20 fino alla mezzanotte, Il Teatro Kopó di Brindisi e PTK (Produzioni Teatro Kopó) sono onorati di riportare a Brindisi Coppia che scoppia, in una versione scenicamente rinnovata. Spettacolo liberamente ispirato a Due di noi di Michael Frayn, con in scena Francesca Epifani e Andrea Trovato, per la regia di Simona Epifani. Lo spettacolo sarà preceduto da un gustosissimo cenone di Capodanno e seguito da un brindisi con gli attori che sancirà la conclusione del caro vecchio 2018 e l’arrivo dell’anno nuovo. Il 2019 si apre dunque con uno spettacolo scoppiettante e divertente, improntato al connubio tra la riflessione su temi molto sentiti da tutti noi, come la crisi dell’intimità e il puro divertimento irrorato dall’intelligenza e dall’ironia. La crisi di questa simpatica coppia è riassumibile in tre fasi. La prima: il dramma dell’incomunicabilità, del silenzio, dell’ignorarsi; un dramma che sfocia nel paradosso rappresentato dalla moglie intenta a dialogare con il piede del marito, mentre lui immancabilmente dorme. C'è poi quella della crisi di nervi, poiché entrambi i coniugi sono logorati dal pianto incessante del loro pargolo insonne. Ed infine, nella migliore tradizione della commedia degli equivoci, i due vengono travolti dagli eventi quando, per sbaglio, invitano a cena una coppia di amici separati e il nuovo boyfriend di lei. Nuove possibilità, come la separazione e la presenza di altre persone, scuotono finalmente l’esistenza dei protagonisti. Grazie all’impareggiabile destrezza scenica di Francesca Epifani, attrice e direttore artistico del Kopó, e alla bravura interpretativa di Andrea Trovato, sul palco prendono corpo tutte le bizzarrie dell’amore e le nevrosi originate dalla vita coniugale.