Csv Poiesis, al via il dodicesimo meeting del Volontariato

BRINDISI - Il Csv Poiesis (Centro di servizi al volontariato della provincia di Brindisi), rende noto che si svolgerà martedì 17 dicembre pv, alle ore 16,30 a Brindisi presso Palazzo Nervegna (via Duomo, 20) il 12° meeting provinciale del Volontariato, che vedrà protagonisti dirigenti, soci e volontari di associazioni ed organizzazioni di volontariato, provenienti da tutta la provincia.

Argomento centrale dell'edizione 2019 saranno i quasi vent’anni di vita del Csv Poiesis (nato nel 2002), che dal 1° gennaio 2020 diventerà Csv Brindisi-Lecce, in virtù del processo di fusione ed accorpamento con il Csv Salento Lecce.

Interverranno Rino Spedicato, presidente attuale del Csv Poiesis ed i suoi predecessori Maurizio Guadalupi, Marco Alvisi ed Isabella Lettori, che avranno il compito di raccontare l’esperienza personale, svelando aneddoti, presentando progetti, idee e persone incontrate durante il percorso nel Centro Servizi. Saluti ed introduzioni sono affidate a Riccardo Rossi (Sindaco di Brindisi e presidente della Provincia di Brindisi), Rosaria Longo (direttore Uepe Brindisi), Valerio d’Amici (Libera), Alessandro Distante (Isbem Mesagne), Ulrica Vitale (Biologa, Nutrizionista, Naturopata) e Angela Citiolo (Centro Provinciale Istruzione Adulti).

"Ogni edizione è speciale - dichiara il presidente Rino Spedicato -ma quest’anno è davvero unica. I protagonisti sono, come sempre, i volontari, i gruppi associativi, le città della provincia di Brindisi e i luoghi di incontro. L’eccezione questa volta è il Csv Poiesis: in questa edizione questo nome, questa storia, questo logo saluta tutti affettuosamente per allargare il suo orizzonte e estendere il suo impegno a tutto il Salento”.