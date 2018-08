A Oria nuovo appuntamento con il Torneo dei Rioni giunto alla 52esima edizione

ORIA - Torna l’appuntamento a Oria con la grande rievocazione medievale: il Corteo Storico di Federico II – Torneo dei Rioni con la partecipazione di circa mille figuranti in costume, tra nobili, dame, armigeri, cavalieri, giullari e sbandieratori rappresenta una tappa fissa e imperdibile del turismo pugliese.

L'evento, organizzato dal 1967 dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Oria, ruota intorno alla figura di Federico II che nel 1225 fece edificare sul colle più alto della città trimillenaria uno dei suoi più affascinanti castelli.

Le novità dell’edizione 2018 sono state annunciate martedì 7 agosto nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Oria presso Palazzo Martini. Nell’occasione, al fine di instaurare un reciproco rapporto di collaborazione è stato firmato un protocollo di intesa con la Rete delle Città del Palio, tra il sindaco di Oria, Maria Lucia Carone e il sindaco del Cuccaro Vetere (Salerno), Aldo Luongo, promotore dell’iniziativa che coinvolge già diversi borghi italiani.

Il programma degli eventi prende il via venerdì 10 con la Benedizione del Palio nella Basilica Cattedrale. Il prezioso drappo sarà scortato dai Milites e dai gruppi rionali sino in chiesa, dove sarà celebrata una cerimonia alla presenza del vescovo mons. Vincenzo Pisanello.

Sabato 11 agosto, con accesso libero, l'imponente Corteo dell'Imperatore, partendo alle ore 18:00 dall'Istituto dei Padri Rogazionisti, si snoderà lungo alcune delle principali strade cittadine, per concludersi in piazza Lorch.

Alle 21 di sabato in piazza Lorch si svolgerà la suggestiva presentazione del Palio, con posti a sedere al costo di cinque euro.

Domenica 12 agosto alle ore 17:30, presso il campo del Torneo, con ingresso e botteghini in via Senatore Martini, sarà la volta del “Torneamento” tra i quattro rioni della Città: Castello, Judea, Lama e Santo Basilio. L’ingresso prevede un costo di quindici euro.

Nel campo sfilerà l'intero Corteo, si esibiranno sbandieratori, armati e cavalieri e poi sarà dato avvio alle attesissime gare (ariete, botte, forziere, gara del ponte, velocità e destrezza) valide per l'assegnazione del Palio 2018.

Il rione che avrà totalizzato più punti, nell'esultanza dei contradaioli, sarà premiato dall'Imperatore con la consegna del Palio.

Il palio 2018 è stato offerto e realizzato dalla famiglia Palazzo, per omaggiare la memoria del presidente onorario e fondatore della Pro Loco di Oria, il giudice Donato Palazzo. «La nostra volontà – ha raccontato la dott.ssa Gigliola Palazzo, autrice del palio insieme al marito Pino Ponzini – è stata quella di inserire dei riferimenti alle attività di Federico II. L’imperatore infatti fu in precursore della modernità, interessandosi di diritto, pensiamo ad esempio alle Costituzioni di Melfi».

Nel corso della conferenza è stato annunciata anche l’intenzione di svolgere, probabilmente a settembre, una giornata dedicata all’avv. Giovanni Pomarico, più volte presidente e attuale consigliere di amministrazione della Pro Loco, scomparso prematuramente nel mese di luglio.

Per il il vice presidente dell’associazione turistica Andrea Almiento: «Il Torneo dei Rioni resta una delle rievocazioni storiche più importanti nell’intero meridione d’Italia. Sono diverse le novità introdotte in questa edizione, con un nuovissimo prologo durante la cerimonia di Presentazione del Palio, a cura della Compagnia d’Arme Milites Friderici II, e nuove musiche inedite composte dal giovane maestro oritano Vincenzo Pescatore. Federico II sarà impersonato da un attore molto bravo e famoso che siamo certi raccoglierà i consenti del pubblico. Si tratta di Fabio Troiano, già Ghiro, il geniale informatico della serie televisiva “R.I.S.”, e Manolo nel film record di incassi “Cado dalle Nubi” di Checco Zalone. ».

«L’impegno profuso – conclude Almiento – è stato tanto: alle difficoltà legate anche all’incertezza sui tempi di erogazione di eventuali finanziamenti regionali si aggiungono le sempre stringenti norme sulla sicurezza che impongono un grande sforzo organizzativo ed economico. Invitandoli a venire a Oria, ci auguriamo di entusiasmare quanti decideranno di vivere con noi questa fantastica pagina di Medioevo».

PROGRAMMA: Venerdì 10 agosto 2018 – 21:00 – Cattedrale Benedizione del Palio alla presenza di sua eccellenza il vescovo di Oria, mons. Vincenzo Pisanello, si svolgerà alle ore 21:00 presso la Basilica Cattedrale di Oria l’ormai consueta Cerimonia di Benedizione del Palio, che sarà scortato dagli armati della Compagnia d’Arme “Milites Friderici II”.



Sabato 11 agosto 2018 – 18:00 – Lungo il percorso Corteo Storico di Federico II

Per la 52a edizione dell'evento organizzato dalla Pro Loco di Oria dal 1967, circa 1000 figuranti in costume, tra nobili, dame, armigeri, cavalieri, giullari e sbandieratori, accompagneranno l'imperatore Federico II lungo le vie di Oria imbandierate per l'occasione.

Partendo dall'Istituto dei Padri Rogazionisti e seguendo il percorso ad accesso libero e gratuito, visibile nella seguente mappa (via A.M. Di Francia, via Torre S.S., via D. Bonifacio, Piazza Donnolo, via G. D’Oria, Piazza Lama, via Latiano, via Tripoli, via Trento, via Mario Pagano, Piazza Lorch), il Corteo giungerà in piazza Lorch. Lì sarà letto il bando del Torneo e si svolgerà la cerimonia di presentazione del Palio 2018.

Sabato 11 agosto 2018 – 20:00 – Piazza Lorch (posti a sedere 5 euro) Cerimonia di Presentazione del Palio

Il grande palco accoglierà la Corte di Federico II, sfileranno i personaggi del Corteo. Esibizioni intratterranno il pubblico sino alla lettura del bando del Torneo e l'ingresso del Palio 2018.

Domenica 12 agosto 2018 ore 17:30 - Campo del Torneo 52° Torneo dei Rioni Il Torneamento è una sfida tra i quattro rioni di Oria: Castello, Judea, Lama e Santo Basilio. Presso il campo del Torneo, Atleti e Cavalieri si cimenteranno in durissime prove di stampo medievale per conquistare l'ambito Palio. Un grande spettacolo coreografico e di sbandieratori precederà lo svolgimento delle prove.

A seguire, dopo le gare del torneo valide per l'assegnazione del Palio, la cerimonia di consegna. La fine dell'evento è prevista all'imbrunire.

Dal 10 al 12 in serata, presso Parco Montalbano “Accampamento Medievale” a cura della Compagnia d’Arme “Milites Friderici II”.

Presso la Chiesa di San Giovanni Battista (orari 10:00-13:00 e 16:00-22:00) “Media Aetas Dullatorum”- Esposizione di armi, costumi ed iconografie del Medioevo e Mostra dei Palii a cura dell’Accademia Federico II

Riferimenti web: www.torneodeirionioria.it

Facebook: https://www.facebook.com/torneo.oria/