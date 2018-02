A San Valentino sushi e relax per celebrare l'amore con FeelGood

CELLINO SAN MARCO - Il 14 Febbraio è il giorno degli innamorati, dei quali San Valentino è il protettore. Sono tante le leggende a questi ricondotte, come quella che attribuisce al Santo martire, amante delle rose, l'abitudine di regalarle alle coppie di fidanzati per augurare loro un’unione felice o addirittura per sanare qualche amorosa lite.

A causa di questa ed altre storie che vedono questo vescovo protagonista, San Valentino è ovunque celebrato come Santo dell'Amore.

Non c'è dunque momento migliore di questo per regalarsi e regalare alla persona amata un momento di intimità e allo stesso tempo di benessere. ­Nella giornata in cui tutto il mondo celebra l'amore, FeelGood ha pensato ad un pacchetto speciale per le coppie che vogliono unire il relax ed il benessere alla degustazione di stuzzichini e piatti tipici della cucina giapponese.

Tre le opzioni pensate: Sushi & Wellness, un percorso Spa con aperitivo di sushi; Feelgood in sushi, un percorso Spa con aperitivo di sushi e massaggio relax da 30 minuti; Riservato You & Me Special, che prevede il riservato Spa di coppia con cena di sushi e prosecco, dalle ore 21.00 alle 23.00 (opzione valida entro il 5 Febbraio).

Usufruendo di una di queste opzioni si otterrà inoltre un buono sconto per un successivo trattamento. Tre opportunità pensate per celebrare l'Amore e regalarsi un momento speciale da vivere in coppia.